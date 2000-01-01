Шарапов Лупп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Шарапов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1818
д.Шитоева
Бракосочетание
02.06.1845
д.Шитоева
Рождение ребёнка
25.04.1847
Мать ребёнка: Воробьёва Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
26.03.1848
Дочь: Матрона Лупповна
Мать ребёнка: Воробьёва Ирина Матвеевна
д.Шитоева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шарапова Стефанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарапов Григорий Луппович
Мать ребёнка: Шарапова Стефанида Евдокимовна