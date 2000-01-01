Шарапов Лупп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарапов Лупп Иванович

Шарапов Лупп Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Шарапов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1818

Жена: Шарапова Стефанида Евдокимовна

д.Шитоева
Бракосочетание
02.06.1845

Жена: Воробьёва Ирина Матвеевна

д.Шитоева
Рождение ребёнка
25.04.1847

Сын: Шарапов Тимофей Луппович

Мать ребёнка: Воробьёва Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
26.03.1848

Дочь: Матрона Лупповна

Мать ребёнка: Воробьёва Ирина Матвеевна

д.Шитоева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарапов Феодор (Feodor)

Мать ребёнка: Шарапова Стефанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарапов Григорий Луппович

Мать ребёнка: Шарапова Стефанида Евдокимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close