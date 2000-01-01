Шарапов Григорий Луппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1887
Сын: Шарапов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Шарапова Матрона Петровна
Александровск Пермской области
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Шарапова Матрона Петровна
Александровский завод Соликамского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно