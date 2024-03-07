Карпилянский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1978
Сын: Карпиялянский Андрей Александрович
Мать ребёнка: Карпилянская Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпилянская Ольга Александровна
Мать ребёнка: Карпилянская Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпилянский Павел Александрович
Мать ребёнка: Карпилянская Лидия Александровна
Смерть
Неизвестно