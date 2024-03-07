Карпилянская Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпилянская Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1945

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1978

Сын: Карпиялянский Андрей Александрович

Отец ребёнка: Карпилянский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпилянская Ольга Александровна

Отец ребёнка: Карпилянский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпилянский Павел Александрович

Отец ребёнка: Карпилянский Александр

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