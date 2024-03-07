Карпилянская Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1978
Сын: Карпиялянский Андрей Александрович
Отец ребёнка: Карпилянский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпилянская Ольга Александровна
Отец ребёнка: Карпилянский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпилянский Павел Александрович
Отец ребёнка: Карпилянский Александр