Сухомлинов Лукьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухомлинов Афанасий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белугина Ольга
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно