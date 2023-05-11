Белугина (Сухомлинова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белугина (Сухомлинова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.07.1946

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

1924 г.р.
1928 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухомлинов Лукьян

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белугин Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
13.09.1924

Дочь: Шашова (Белугина) Екатерина

Отец ребёнка: Белугин Андрей Алексеевич

Кондратьевский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.10.1928

Сын: Белугин Семён Андреевич

Отец ребёнка: Белугин Андрей Алексеевич

Кондратьевский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.09.1938

Сын: Белугин Анатолий

Отец ребёнка: Белугин Андрей Алексеевич

Кондратьевский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
04.07.1946
Кондратьевский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
Неизвестно
Кондратьевский, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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