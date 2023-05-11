Белугина (Сухомлинова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.07.1946
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухомлинов Лукьян
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белугин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
13.09.1924
Дочь: Шашова (Белугина) Екатерина
Отец ребёнка: Белугин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
06.10.1928
Отец ребёнка: Белугин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
20.09.1938
Сын: Белугин Анатолий
Отец ребёнка: Белугин Андрей Алексеевич
Смерть
04.07.1946
Похороны
Неизвестно