Сгибнева Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
17.09.1888
Сын: Сгибнев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
22.06.1891
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
03.04.1894
Дочь: Щенникова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
11.07.1899
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
25.01.1902
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
10.04.1904
Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
20.01.1907
Сын: Сгибнев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно