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Сгибнева Елена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Сгибнев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
17.09.1888

Сын: Сгибнев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.06.1891

Дочь: Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.04.1894

Дочь: Щенникова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
11.07.1899

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.01.1902

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
10.04.1904

Сын: Сгибнев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
20.01.1907

Сын: Сгибнев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сгибнев Михаил Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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