Горбанева (Наухатская) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1957
Дата смерти18.07.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1957
Рождение ребёнка
25.10.1983
Дочь: Кожаева Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Горбанев Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
31.05.1985
Дочь: Колотушкина Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Горбанев Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баглов Василий
Смерть
18.07.2023