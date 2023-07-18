Горбанева (Наухатская) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбанева (Наухатская) Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1957

Дата смерти

18.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1957

Отец: Наухатский Василий Леонтьевич

Мать: Наухатская Зоя Ильинична

Рождение ребёнка
25.10.1983

Дочь: Кожаева Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Горбанев Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
31.05.1985

Дочь: Колотушкина Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Горбанев Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баглов Василий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
18.07.2023
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