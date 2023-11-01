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Колотушкина Светлана Викторовна
Колотушкина Светлана Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.05.1985
Пол
Женский
Отец
Горбанев Виктор Васильевич
Мать
Горбанева (Наухатская) Галина Васильевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1985
Отец:
Горбанев Виктор Васильевич
Мать:
Горбанева Галина Васильевна
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