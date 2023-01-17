Митрофанова Агафья Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1857
Дочь: Волчкова Екатерина Герасимова
Отец ребёнка: Митрофанов Герасим Митрофанов
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно