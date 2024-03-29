Сазонов Герасим Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти08.06.1964
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1887
Отец: Сазонов Матвей (Матфей)
Проживал в Монастырке, Шегарский район, Томская область; затем переехал с семьей на Психу (поселок рядом с Психбольницей между Томском и Северском)
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1913
Дочь: Аникеева Онисья (Анисья) Герасимовна
Мать ребёнка: Сазонова Людмила Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Сазонова Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Сазонова Людмила Константиновна
Рождение ребёнка
16.09.1927
Мать ребёнка: Сазонова Людмила Константиновна
Рождение ребёнка
Около 18.02.1929
Сын: Сазонов Николай Герасимович
Мать ребёнка: Сазонова Людмила Константиновна
Монастырка, Шегарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
20.03.1931
Сын: Сазонов Александр Герасимович
Мать ребёнка: Сазонова Людмила Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Бродская Надежда Герасимовна
Мать ребёнка: Сазонова Людмила Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.1964