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Сазонов Герасим Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

08.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Сазонов Матвей (Матфей)

Мать: не указана

Проживал в Монастырке, Шегарский район, Томская область; затем переехал с семьей на Психу (поселок рядом с Психбольницей между Томском и Северском)
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1913

Дочь: Аникеева Онисья (Анисья) Герасимовна

Мать ребёнка: Сазонова Людмила Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Сазонова Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Сазонова Людмила Константиновна

Рождение ребёнка
16.09.1927

Сын: Сазонов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Сазонова Людмила Константиновна

Рождение ребёнка
Около 18.02.1929

Сын: Сазонов Николай Герасимович

Мать ребёнка: Сазонова Людмила Константиновна

Монастырка, Шегарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
20.03.1931

Сын: Сазонов Александр Герасимович

Мать ребёнка: Сазонова Людмила Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Бродская Надежда Герасимовна

Мать ребёнка: Сазонова Людмила Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Людмила Константиновна

Смерть
08.06.1964
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