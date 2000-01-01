Зубрилов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубрилов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубрилов Александр Тимофеевич

Мать: Зубрилова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубрилов Юрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубрилов Федор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубрилов Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубрилов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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