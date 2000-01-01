Зубрилов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубрилов Юрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубрилов Федор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубрилов Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубрилов Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно