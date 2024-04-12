(Пироженко / Пирожков /) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения09.09.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1902
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1902г.лист-130,зап.-141,ГАВО,Ф - И331-9-10
Крещение
10.09.1902
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозова - Иван Павлович Шаповалов и Агафья Устиновна Степанцова
Смерть
Неизвестно