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Морген Арон (Аркадий)

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

10.08.1891

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1891

Отец: Морген Савелий Ааронович

Мать: Морген Любовь Григорьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.04.1914

Сын: Морген Григорий Аркадьевич

Мать ребёнка: Белокопытова Фрада Леонтьевна

г. Киренск
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1925

Дочь: Ольга Аркадьевна

Мать ребёнка: Белокопытова Фрада Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стэфа

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокопытова Фрада Леонтьевна

Работа или профессия
Неизвестно
в 1929 директор музыкального техникума последнее место работы - Оперный театр в г. Улан-Удэ.
Музыкант. Скрипач, дирежер
Смерть
1954
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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