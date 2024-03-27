Морген Арон (Аркадий)
Место рождения
Дата рождения10.08.1891
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1891
Рождение ребёнка
08.04.1914
Сын: Морген Григорий Аркадьевич
Мать ребёнка: Белокопытова Фрада Леонтьевна
г. Киренск
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1925
Дочь: Ольга Аркадьевна
Мать ребёнка: Белокопытова Фрада Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стэфа
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
в 1929 директор музыкального техникума последнее место работы - Оперный театр в г. Улан-Удэ.
Музыкант. Скрипач, дирежер
Смерть
1954