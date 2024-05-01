Павел Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил Григорьев
Мать: Улита Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Варвара Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Павлова
Мать ребёнка: Варвара Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Павлова
Мать ребёнка: Варвара Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Васильева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Осип (Иосиф) Павлов
Мать ребёнка: Варвара Васильева
Смерть
Неизвестно