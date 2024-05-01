Павел Михайлов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Михайлов

Павел Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил Григорьев

Мать: Улита Фомина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Варвара Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Павлова

Мать ребёнка: Варвара Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Павлова

Мать ребёнка: Варвара Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Васильева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Осип (Иосиф) Павлов

Мать ребёнка: Варвара Васильева

Смерть
Неизвестно

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