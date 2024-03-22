Марина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Антоновна

Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1856

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Антон Никифорович

Мать: Авдотья Ильинична

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Борис Ильич

Отец ребёнка: Илья Никитич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иван Ильич

Отец ребёнка: Илья Никитич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марина Афимья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Никитич

Смерть
1856
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