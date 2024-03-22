Марина Антоновна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Антон Никифорович
Мать: Авдотья Ильинична
Рождение ребёнка
1808
Сын: Борис Ильич
Отец ребёнка: Илья Никитич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иван Ильич
Отец ребёнка: Илья Никитич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марина Афимья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Никитич
Смерть
1856