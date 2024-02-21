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Илья Никитич

Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Никита Семенович

Мать: София Прокопьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Антоновна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Борис Ильич

Мать ребёнка: Марина Антоновна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иван Ильич

Мать ребёнка: Марина Антоновна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марина Афимья Ильинична

Мать ребёнка: Марина Антоновна

Смерть
1840

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