Илья Никитич
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Никита Семенович
Мать: София Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Антоновна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Борис Ильич
Мать ребёнка: Марина Антоновна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иван Ильич
Мать ребёнка: Марина Антоновна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марина Афимья Ильинична
Мать ребёнка: Марина Антоновна
Смерть
1840