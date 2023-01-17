Росинская Феодора Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Росинская Феодора Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Росинский Владимир Кондратович

Отец ребёнка: Росинский Кондрат Дементиевич

Место жительства
Неизвестно
Хворостово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Росинский Кондрат Дементиевич

Смерть
До 1782
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