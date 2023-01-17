Росинская Феодора Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Росинский Владимир Кондратович
Отец ребёнка: Росинский Кондрат Дементиевич
Место жительства
Неизвестно
Хворостово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782