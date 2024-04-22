Горбунова (Батищева) Анастасия Хрисанфовна
Место рождения
Дата рождения22.12.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1885 ст.
Отец: Батищев Хрисанф Антонович
Мать: Матрона Яковлевна
Воспр. - Бузурова Наталия Антоновна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) Воспр. - Горлов Григорий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская в... Показать все
Смерть
Неизвестно