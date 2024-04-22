Горбунова (Батищева) Анастасия Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Батищева) Анастасия Хрисанфовна

Место рождения

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.12.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1885 ст.

Отец: Батищев Хрисанф Антонович

Мать: Матрона Яковлевна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Воспр. - Бузурова Наталия Антоновна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) Воспр. - Горлов Григорий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская в... Показать все
Смерть
Неизвестно
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