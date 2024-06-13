Алексеева (Батищева) Матрона Хрисанфовна
Место рождения
Дата рождения01.11.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1890 ст.
Крещение
03.11.1890 ст.
Восприемники: Сапрыкин Гавриил Семенович и Рязаева Агриппина Михайловна
Бракосочетание
06.11.1909 ст.
Рождение ребёнка
01.03.1913 ст.
Сын: Алексеев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Василий Никифорович
Рождение ребёнка
21.10.1916 ст.
Сын: Алексеев Иаков Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Василий Никифорович
Рождение ребёнка
11.07.1919
Сын: Алексеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Василий Никифорович
Смерть
Неизвестно