Алексеева (Батищева) Матрона Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Батищева) Матрона Хрисанфовна

Место рождения

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.11.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1890 ст.

Отец: Батищев (Белгородов) Хрисанф/Кирсан Антонович

Мать: Батищева (Горлова) Матрона Яковлевна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
03.11.1890 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Сапрыкин Гавриил Семенович и Рязаева Агриппина Михайловна
Бракосочетание
06.11.1909 ст.

Муж: Алексеев Василий Никифорович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1913 ст.

Сын: Алексеев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий Никифорович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.10.1916 ст.

Сын: Алексеев Иаков Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий Никифорович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.07.1919

Сын: Алексеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий Никифорович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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