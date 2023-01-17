Семенова (Семенова) Авдотья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Семенова) Авдотья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Евпраксия Фадеевна

Отец ребёнка: Семенов Фадей Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Фадей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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