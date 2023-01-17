Семенова (Семенова) Авдотья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Евпраксия Фадеевна
Отец ребёнка: Семенов Фадей Алексеевич
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно