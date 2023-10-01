Евстифеев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1927
Сын: Евстифеев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Евстифеева (Миронова) Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
20.12.1942
Дочь: Толкачева (Евстифеева) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Евстифеева (Миронова) Наталья Андреевна
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
?.09.1961
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия