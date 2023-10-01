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Евстифеев Николай Михайлович

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстифеева (Миронова) Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
30.10.1927

Сын: Евстифеев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Евстифеева (Миронова) Наталья Андреевна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1942

Дочь: Толкачева (Евстифеева) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Евстифеева (Миронова) Наталья Андреевна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
?.09.1961
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия

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