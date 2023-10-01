Евстифеева (Миронова) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти07.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1927
Сын: Евстифеев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Евстифеев Николай Михайлович
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1942
Дочь: Толкачева (Евстифеева) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Евстифеев Николай Михайлович
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
07.05.1977
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия