Евстифеева (Миронова) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстифеева (Миронова) Наталья Андреевна

Евстифеева (Миронова) Наталья Андреевна

Место рождения

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

Дата рождения

1910

Дата смерти

07.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстифеев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
30.10.1927

Сын: Евстифеев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Евстифеев Николай Михайлович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1942

Дочь: Толкачева (Евстифеева) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Евстифеев Николай Михайлович

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
07.05.1977
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.