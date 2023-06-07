Меланья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиДо 1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Кондрат Игнатьев
Отец ребёнка: Игнат Иванов
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Егор Игнатьев
Отец ребёнка: Игнат Иванов
Смерть
До 1839
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)