Меланья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеланья Федотова

Меланья Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

До 1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1816 г.р.
Около 1824 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Кондрат Игнатьев

Отец ребёнка: Игнат Иванов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Егор Игнатьев

Отец ребёнка: Игнат Иванов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Смерть
До 1839
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close