Игнат Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Кондрат Игнатьев
Мать ребёнка: Меланья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Егор Игнатьев
Мать ребёнка: Меланья Федотова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Павел Игнатьев
Мать ребёнка: Татьяна Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Трофимова
Смерть
Неизвестно
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)