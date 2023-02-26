Мавра Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти27.08.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1848
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.08.1849
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.