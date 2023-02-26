Мавра Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

27.08.1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1848

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.08.1849
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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