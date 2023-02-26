Иван
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Мавра Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1848
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Мавра Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно