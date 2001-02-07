Широбоков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1964
Дата смерти07.02.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.1986
Дочь: Чазова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Широбокова Клавдия Витальевна
Рождение ребёнка
23.01.1988
Дочь: Иванова Марина Николаевна
Мать ребёнка: Широбокова Клавдия Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.2001