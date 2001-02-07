Широбоков Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широбоков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1964

Дата смерти

07.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1986

Дочь: Чазова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Широбокова Клавдия Витальевна

Рождение ребёнка
23.01.1988

Дочь: Иванова Марина Николаевна

Мать ребёнка: Широбокова Клавдия Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широбокова Клавдия Витальевна

Смерть
07.02.2001
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