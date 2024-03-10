Макущенко Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1976
Сын: Акишин Алексей Леонидович
Отец ребёнка: Акишин Леонид Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акишин Николай Леонидович
Отец ребёнка: Акишин Леонид Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Акишин Леонид Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акишина Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Акишин Леонид Григорьевич