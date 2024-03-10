Макущенко Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макущенко Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макущенко Василий Алексеевич

Мать: Носова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
10.10.1976

Сын: Акишин Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Акишин Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акишин Николай Леонидович

Отец ребёнка: Акишин Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акишин Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Акишин Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акишина Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Акишин Леонид Григорьевич

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