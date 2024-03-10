Акишин Леонид Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акишин Григорий Иванович
Мать: Решетняк Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.10.1976
Сын: Акишин Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Макущенко Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акишин Николай Леонидович
Мать ребёнка: Макущенко Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макущенко Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акишина Мария Леонидовна
Мать ребёнка: Макущенко Екатерина Васильевна