Прохоров (Варнаев) Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Варнаев Иван Васильевич
Мать: Варнаева Татьяна
Бракосочетание
02.01.1926
Рождение ребёнка
22.10.1926
Дочь: Прохорова Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Прохорова (Новикова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
25.12.1927
Мать ребёнка: Прохорова (Новикова) Анна Федоровна
Верхнебаканский, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Сыровая (Прохорова) Ольга Павловна
Мать ребёнка: Прохорова (Новикова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
07.08.1937
Сын: Прохоров Николай Павлович
Мать ребёнка: Прохорова (Новикова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
25.07.1940
Сын: Прохоров Алексей Павлович
Мать ребёнка: Прохорова (Новикова) Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно