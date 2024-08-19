Прохоров (Варнаев) Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров (Варнаев) Павел Иванович

Прохоров (Варнаев) Павел Иванович

Место рождения

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Варнаев Иван Васильевич

Мать: Варнаева Татьяна

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
02.01.1926

Жена: Прохорова (Новикова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
22.10.1926

Дочь: Прохорова Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Прохорова (Новикова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
25.12.1927

Сын: Прохоров Сергей Павлович

Мать ребёнка: Прохорова (Новикова) Анна Федоровна

Верхнебаканский, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Сыровая (Прохорова) Ольга Павловна

Мать ребёнка: Прохорова (Новикова) Анна Федоровна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
07.08.1937

Сын: Прохоров Николай Павлович

Мать ребёнка: Прохорова (Новикова) Анна Федоровна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
25.07.1940

Сын: Прохоров Алексей Павлович

Мать ребёнка: Прохорова (Новикова) Анна Федоровна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.