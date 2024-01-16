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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Алексей
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1801
Сын: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Алексей
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно