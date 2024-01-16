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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Алексей

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1801

Сын: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Алексей

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболоцкий (заболотский) Алексей

Смерть
Неизвестно
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