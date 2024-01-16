Заболоцкий (Заболотский) Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1801
Сын: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно