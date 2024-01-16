Заболоцкий (Заболотский) Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболоцкий (Заболотский) Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Заболоцкий (заболотский) Иван Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1801

Сын: Заболоцкий (заболотский) Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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