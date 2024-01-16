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Колосова Марфа Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1843

Муж: Колосов Михаил Иванович

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Меланья Михайловна

Отец ребёнка: Колосов Михаил Иванович

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Колосов Михаил Иванович

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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