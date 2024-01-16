Колосова Марфа Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1843
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Меланья Михайловна
Отец ребёнка: Колосов Михаил Иванович
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Колосов Михаил Иванович
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно