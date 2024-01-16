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Колосов Михаил Иванович

Место рождения

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Колосов Иван Филиппович

Мать: Колосова Катерина Тарасовна

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
До 1843

Жена: Колосова Марфа Максимовна

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Меланья Михайловна

Мать ребёнка: Колосова Марфа Максимовна

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Колосова Марфа Максимовна

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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