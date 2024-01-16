Колосов Михаил Иванович
Место рожденияд. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
До 1843
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Меланья Михайловна
Мать ребёнка: Колосова Марфа Максимовна
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Колосова Марфа Максимовна
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно