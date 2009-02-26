Бронфман (Плакхина) Мария Шмерловна
Место рожденияг. Полоцк, Беларусь
Дата рождения12.12.1922
Дата смерти26.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1922
Отец: Плакхин Шмерл
г. Полоцк, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1945
Дочь: Лукьянова (Бронфман) Мирра Моисеевна
Отец ребёнка: Бронфман Моисей Бенционович
п. Красково, Московская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
22.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бронфман Моисей Бенционович
п. Красково, Московская область, РСФСР, СССР
Смерть
26.02.2009
г. Москва, Российская Федерация