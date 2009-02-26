Бронфман (Плакхина) Мария Шмерловна 12.12.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бронфман (Плакхина) Мария Шмерловна

Место рождения

г. Полоцк, Беларусь

Дата рождения

12.12.1922

Дата смерти

26.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1922

Отец: Плакхин Шмерл

Мать: Плакхина (Бейлина) Сора Афроимовна

г. Полоцк, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бронфман Моисей Бенционович

Рождение ребёнка
15.02.1945

Дочь: Лукьянова (Бронфман) Мирра Моисеевна

Отец ребёнка: Бронфман Моисей Бенционович

п. Красково, Московская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
22.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бронфман Моисей Бенционович

п. Красково, Московская область, РСФСР, СССР
Смерть
26.02.2009
г. Москва, Российская Федерация

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