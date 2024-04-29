Бронфман Моисей Бенционович 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бронфман Моисей Бенционович

Место рождения

м. Снитково, Кролевецкий район, Виницкая область, Украина

Дата рождения

1914

Дата смерти

18.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Бронфман Бенцион (Бен Цион) (Бен Цион)

Мать: Бронфман (Спектор) Лейба (Люба Лыба) (Люба, Лыба) Мошковна

м. Снитково, Кролевецкий район, Виницкая область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бронфман (Плакхина) Мария Шмерловна

Рождение ребёнка
15.02.1945

Дочь: Лукьянова (Бронфман) Мирра Моисеевна

Мать ребёнка: Бронфман (Плакхина) Мария Шмерловна

п. Красково, Московская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
22.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бронфман (Плакхина) Мария Шмерловна

п. Красково, Московская область, РСФСР, СССР
Смерть
18.09.1976
п. Малаховка, Московская область, РСФСР, СССР

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