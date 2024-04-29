Бронфман Моисей Бенционович
Место рождениям. Снитково, Кролевецкий район, Виницкая область, Украина
Дата рождения1914
Дата смерти18.09.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Бронфман Бенцион (Бен Цион) (Бен Цион)
Мать: Бронфман (Спектор) Лейба (Люба Лыба) (Люба, Лыба) Мошковна
м. Снитково, Кролевецкий район, Виницкая область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1945
Дочь: Лукьянова (Бронфман) Мирра Моисеевна
Мать ребёнка: Бронфман (Плакхина) Мария Шмерловна
п. Красково, Московская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
22.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бронфман (Плакхина) Мария Шмерловна
п. Красково, Московская область, РСФСР, СССР
Смерть
18.09.1976
п. Малаховка, Московская область, РСФСР, СССР