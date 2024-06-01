Сергеева Алла
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Гипертонический криз (потеряла сознание, спускаясь по лестнице в подъезде, ударилась головой, было кровоизлияние в мозг).