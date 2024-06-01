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Сергеева Алла

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Место рождения

Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сергеева (Алексеева) Ольга Дмитриевна

Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Гипертонический криз (потеряла сознание, спускаясь по лестнице в подъезде, ударилась головой, было кровоизлияние в мозг).

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