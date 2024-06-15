Некрасов Тимофей Алексеев 22.01.1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Тимофей Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.01.1772

Дата смерти

14.01.1809

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1772

Отец: Некрасов Алексей Моисеев

Мать: Некрасова (Некрасова) Марфа Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1794

Сын: Некрасов Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.04.1798

Сын: Некрасов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1799

Дочь: (Некрасова) Акилина Тимофеевна

Мать ребёнка: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1800

Дочь: (Некрасова) Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1802

Сын: Некрасов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1803

Дочь: Некрасова Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1805

Дочь: (Некрасова) Наталия Тимофеевна

Мать ребёнка: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1808

Дочь: (Некрасова) Наталия Тимофеевна

Мать ребёнка: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.01.1809
Причина смерти: горячкою

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