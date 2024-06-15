Некрасов Тимофей Алексеев
Место рождения
Дата рождения22.01.1772
Дата смерти14.01.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1772
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1794
Мать ребёнка: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова
Рождение ребёнка
18.04.1798
Мать ребёнка: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова
Рождение ребёнка
13.06.1799
Дочь: (Некрасова) Акилина Тимофеевна
Мать ребёнка: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова
Рождение ребёнка
27.08.1800
Дочь: (Некрасова) Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова
Рождение ребёнка
20.02.1802
Мать ребёнка: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова
Рождение ребёнка
29.08.1803
Дочь: Некрасова Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова
Рождение ребёнка
19.08.1805
Дочь: (Некрасова) Наталия Тимофеевна
Мать ребёнка: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова
Рождение ребёнка
09.08.1808
Дочь: (Некрасова) Наталия Тимофеевна
Мать ребёнка: Некрасова (Верещагина) Ефимия Александрова
Смерть
14.01.1809
Причина смерти: горячкою