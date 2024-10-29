(Матюнина) Марфа Максимовна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Максим Иванович
Мать: Февронья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ксенофонт Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Корнил Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Смерть
Неизвестно