(Матюнина) Марфа Максимовна 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Матюнина) Марфа Максимовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Максим Иванович

Мать: Февронья Тимофеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Ксенофонт Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1782

Сын: Корнил Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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