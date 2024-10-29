Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Иванович

Иван Иванович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1751 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Матюнина) Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Ксенофонт Иванович

Мать ребёнка: (Матюнина) Марфа Максимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: (Матюнина) Марфа Максимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1782

Сын: Корнил Иванович

Мать ребёнка: (Матюнина) Марфа Максимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.