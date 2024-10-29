Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ксенофонт Иванович
Мать ребёнка: (Матюнина) Марфа Максимовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: (Матюнина) Марфа Максимовна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Корнил Иванович
Мать ребёнка: (Матюнина) Марфа Максимовна
Смерть
Неизвестно