Тотаринов Феклист Мокеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тотаринов Феклист Мокеевич

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Место рождения

д. Пенгино (-ская) (Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость; Город Киров)

Дата рождения

Вычислено 1683 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1683 ст.

Отец: Тотаринов Мокей Степанович

Мать: не указана

д. Пенгино (-ская) (Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость; Город Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.

Сын: Тотаринов Семён Феклистович

Мать ребёнка: не указана

д. Пенгино (-ская) (Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость; Город Киров)
Смерть
Неизвестно
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