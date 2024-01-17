Шапутько Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапутько Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шапутько Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шапутько Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Шапутько Викентий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Шапутько Юлиан (Юлик)

Мать ребёнка: не указана

Раховец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахмач Полина

Мать ребёнка: не указана

Раховец, Новогрудский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
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