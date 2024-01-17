Шапутько Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шапутько Александр
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шапутько Иван
Рождение ребёнка
1885
Сын: Шапутько Викентий
Рождение ребёнка
1887
Раховец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахмач Полина
Раховец, Новогрудский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно