Иванюшкина (Аверчинкова) Анна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1918
Дата смерти07.12.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванюшкин Александр Никитич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванюшкин Александр Никитич
Рождение ребёнка
05.06.1948
Дочь: Матвеева (Иванюшкина) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Иванюшкин Александр Никитич
Смерть
07.12.1990