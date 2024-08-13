Иванюшкина (Аверчинкова) Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванюшкина (Аверчинкова) Анна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1918

Дата смерти

07.12.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванюшкин Александр Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванюшкин Александр Никитич

Рождение ребёнка
05.06.1948

Дочь: Матвеева (Иванюшкина) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Иванюшкин Александр Никитич

Смерть
07.12.1990

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