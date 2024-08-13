Иванюшкин Александр Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванюшкина (Аверчинкова) Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванюшкина (Аверчинкова) Анна Борисовна
Рождение ребёнка
05.06.1948