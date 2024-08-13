Иванюшкин Александр Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванюшкин Александр Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Иванюшкин Никита Миронович

Мать: Иванюшкина (Ходакова) Агрипина Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванюшкина (Аверчинкова) Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванюшкина (Аверчинкова) Анна Борисовна

Рождение ребёнка
05.06.1948

Дочь: Матвеева (Иванюшкина) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Иванюшкина (Аверчинкова) Анна Борисовна

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