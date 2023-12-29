Свешникова (Свешникова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Акулина

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

После 1725

Дата смерти

После 1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1750

Дочь: (Свешникова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Свешников Иван Осипович

Рождение ребёнка
После 1750

Сын: Свешников Андрей Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Осипович

Рождение ребёнка
После 1750

Сын: Свешников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Осипович

Смерть
После 1775

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