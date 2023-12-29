Свешникова (Свешникова) Акулина
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рожденияПосле 1725
Дата смертиПосле 1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1750
Дочь: (Свешникова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Осипович
Рождение ребёнка
После 1750
Сын: Свешников Андрей Иванович
Отец ребёнка: Свешников Иван Осипович
Рождение ребёнка
После 1750
Сын: Свешников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Свешников Иван Осипович
Смерть
После 1775