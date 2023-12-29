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Свешников Иван Осипович

Место рождения

Псковский Уезд Царство Русское

Дата рождения

После 1720

Дата смерти

После 1775

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1720

Отец: Свешников Осип Григорьевич

Мать: Свешникова (Свешникова) Авдотья Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1750

Дочь: (Свешникова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Акулина

Рождение ребёнка
После 1750

Сын: Свешников Андрей Иванович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Акулина

Рождение ребёнка
После 1750

Сын: Свешников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Акулина

Смерть
После 1775

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