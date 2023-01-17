Булатов Даниил Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1673 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1673 ст.
Отец: Булатов Иван Мартынович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.
Сын: Булатов Даниил Даниилович
Мать ребёнка: - Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.
Мать ребёнка: - Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.
Дочь: Булатова Матрона Данииловна
Мать ребёнка: - Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.
Дочь: Булатова Василиса Данииловна
Мать ребёнка: - Татьяна Филипповна
Смерть
Неизвестно