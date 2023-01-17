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Булатов Иван Мартынович

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Место рождения

Быково, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1650 г.р.
Вычислено 1660 г.р.
Вычислено 1660 г.р.
Вычислено 1673 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булатов Мартын -

Мать: не указана

Быково, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1650 ст.

Сын: Булатов Дементий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Быково, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1660 ст.

Сын: Булатов Ларион Иванович

Мать ребёнка: не указана

Быково, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1660 ст.

Сын: Булатов Кузьма Иванович

Мать ребёнка: не указана

Быково, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1673 ст.

Сын: Булатов Даниил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Быково, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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