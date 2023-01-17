Булатов Иван Мартынович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булатов Мартын -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1650 ст.
Сын: Булатов Дементий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1660 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1660 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1673 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно