- Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Татьяна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1672 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1672 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.

Сын: Булатов Даниил Даниилович

Отец ребёнка: Булатов Даниил Иванович

Быково, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.

Сын: Булатов Семён Даниилович

Отец ребёнка: Булатов Даниил Иванович

Быково, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.

Дочь: Булатова Матрона Данииловна

Отец ребёнка: Булатов Даниил Иванович

Быково, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.

Дочь: Булатова Василиса Данииловна

Отец ребёнка: Булатов Даниил Иванович

Быково, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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