- Татьяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1672 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1672 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.
Сын: Булатов Даниил Даниилович
Отец ребёнка: Булатов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.
Отец ребёнка: Булатов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.
Дочь: Булатова Матрона Данииловна
Отец ребёнка: Булатов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.
Дочь: Булатова Василиса Данииловна
Отец ребёнка: Булатов Даниил Иванович
Смерть
Неизвестно